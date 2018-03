Anzeige

"Sie haben ein Millionenvermögen geerbt!", So oder ähnlich lautete der Inhalt von Briefen, die in den vergangenen Tagen wieder mehrere Bürger im Präsidiumsbereich als Infopost persönlich adressiert von einer angeblichen Anwaltskanzlei aus England in ihrem Briefkasten vorgefunden haben.



In recht passablem Deutsch wird dem Empfänger durch einen angeblichen Rechtsanwalt eröffnet, ein millionenschwerer Mandant, der zufällig den gleichen Nachnamen wie der Adressat hatte, sei verstorben. Vor seinem Tod habe sein Mandant ein Millionenvermögen bei einem Finanzinstitut hinterlegt, auf welches nur Verwandte oder Familienmitglieder Anspruch erheben könnten. Da eine Suche nach berechtigten Erben erfolglos geblieben sei, habe man sich entschieden den Briefempfänger zu kontaktieren. Es wird, natürlich völlig legal und risikolos, angeboten sich als rechtmäßiger Erbe auszugeben. Der angebliche Anwalt schlägt vor, einen Teil der Summe zu spenden und den Rest zwischen dem Empfänger und ihm aufzuteilen. Für nähere Details wird gebeten, mit ihm Kontakt aufzunehmen.



Wer jetzt noch keinen Verdacht schöpft und noch Hoffnung auf einen unverhofften Reichtum hat, wird spätestens bei der Suche nach der Kanzlei und dem Anwalt im Internet fündig. Dass hier aber weder die Emailadressen noch die Telefonnummern mit denen auf dem Schreiben übereinstimmen, wird leicht übersehen.



Die Masche ist alt und der Polizei hinreichend bekannt. Um was es den angeblichen Anwälten wirklich geht, wird schnell klar, wenn man das weitere Procedere betrachtet. Reagiert jemand auf das Schreiben, wird nämlich eine Vorauszahlung für die notwendigen Formalitäten gefordert. Auf die Auszahlung der angeblichen Erbschaft wird man vergeblich hoffen.



Die Verfasser dieser Briefe sitzen in der Regel im Ausland und die Ermittlungen laufen ins Leere. Daher rät die Polizei:



- Antworten Sie in keinem Fall auf diese Briefe, weder telefonisch noch per Email.



- Werden Sie misstrauisch bei Gewinnversprechen und plötzlichen Erbschaften, insbesondere dann, wenn vorab Geldleistungen jeglicher Art gefordert werden.



- Sind Sie unsicher oder haben Sie Fragen, wenden Sie sich an Ihre Polizeidienststelle.



Weitere wertvolle Tipps und Hinweise zum Schutz vor den Betrügern finden Sie auch im Internet und unter www.polizei-beratung.de (cw)