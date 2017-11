Anzeige

Kirchheim (pol) - Rund die Hälfte der Fahrräder mussten bei einer Kontrolle am Freitagmorgen am Ludwig-Uhland-Gymnasium in der Hahnweidstraße beanstandet werden. Beamte des Polizeireviers, der Verkehrsprävention und des gemeindlichen Vollzugsdienstes führten zusammen mit einem Präventionslehrer der Schule in der Zeit zwischen sieben Uhr und 8.15 Uhr Fahrradbeleuchtungskontrollen durch. Von den etwa 30 Rädern kamen 16 wegen Beleuchtungsmängeln zur Beanstandung, berichtet die Polizei. Teilweise waren keine vorhanden oder defekt bzw. unvollständig oder ohne Batterieladung.

Allen Beanstandeten wurden Mängelberichte ausgestellt. Der Präventionslehrer wird nun die Behebung der Mängel überwachen und nachkontrollieren. Die Fahrradbeleuchtungskontrolle stieß allgemein auf positive Reaktionen.