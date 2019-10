Dettingen(pol) Auf etwa 14.000 Euro wird der Schaden geschätzt, der am Mittwochvormittag bei einem Verkehrsunfall auf der K 1243 zwischen Nürtingen und Beuren entstanden ist. Ein 75-Jähriger war gegen 10.40 Uhr mit seinem Opel Astra im Tiefenbachtal von Nürtingen in Richtung Beuren hinter einem Audi A6 unterwegs. Laut Angaben der Polizei verlangsamte der 54-jährige Audi-Fahrer seine Geschwindigkeit an der Einmündung zur L 1210 und bog nach links auf den dortigen Wanderparkplatz ein. Dabei kam es zur Kollision mit dem Opel Astra, der genau zu diesem Zeitpunkt den Audi überholte. Verletzt wurde niemand. Beide Autos waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie vom Abschleppdienst geborgen werden mussten.