Dettingen (pol)Leichte Verletzungen hat ein 22-jähriger Autofahrer am Donnerstagnachmittag bei einem Auffahrunfall auf der B 465 erlitten. Gegen 17.25 Uhr befuhr ein 38-Jähriger mit einem Mercedes Vito die Bundesstraße von Dettingen herkommend in Richtung Kirchheim. Der Mann war gerade dabei, vom rechten auf den linken Fahrstreifen zu wechseln, als er von seinem Navigationsgerät aufgefordert wurde, auf die A8 aufzufahren. Daher lenkte er wieder zurück nach rechts und übersah einen dortigen VW Golf. Beim Aufprall in dessen Heck verletzte sich der 22-jährige Golf-Fahrer nach derzeitigem Kenntnisstand leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt rund 7.000 Euro.