Dettingen (pol)Weil er bei Rot über die Ampel überquert hatte, stieß ein Mercedes-Fahrer am Sonntagabend auf der B 465 auf Höhe der Anschlussstelle Kirchheim-Ost mit einem VW-Bus zusammen. Wie die Polizei berichtet, war der 31-jährige Mann aus Owen kurz nach 18 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Kirchheim unterwegs. Obwohl die Ampel an der Einmündung zur Autobahn-Anschlussstelle Rot zeigte, fuhr er, ohne anzuhalten, in den Einmündungsbereich. Dabei kam es zur Kollision mit dem VW-Bus einer 36-Jährigen, die bei Grün von der Autobahn herkommend eingefahren war.

Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, brachte der Rettungsdienst die VW-Bus-Fahrerin und ihren vierjährigen Mitfahrer mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Der Mercedes war nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Den Schaden an beiden Autos schätzt die Polizei auf insgesamt 15.000 Euro.