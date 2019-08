Dettingen (pol)Ein bislang unbekannter Motorradfahrer ist am Donnerstagnachmittag auf der B 465 von einem Autofahrer gefährdet worden. Ein 31-Jähriger war laut der Polizei um 16.30 Uhr mit einem älteren, goldfarbenen VW Golf auf der Bundesstraße zwischen Owen und Dettingen in Richtung Kirchheim unterwegs. Als er einen Lkw überholte, musste der entgegenkommende Biker stark abbremsen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Zudem scherte der Autofahrer knapp vor dem Lastwagen auf seine Fahrspur zurück, so dass der Lkw-Fahrer ebenfalls eine Vollbremsung einleiten musste. Das Polizeirevier Kirchheim bittet unter der Telefonnummer 07021/5010 den Motorrad-Fahrer beziehungsweise weitere Zeugen des gefährlichen Überholmanövers, sich zu melden.