Leinfelden-Echterdingen (pol)Am Donnerstag hat die Polizei einen Mercedes Sprinter einer vierköpfigen, rumänischen Bettlerkolonne aus dem Verkehr gezogen, weil dieser in einem sehr schlechten Zustand war. Der Verkehrspolizei fiel das Fahrzeug Am Donnerstagvormittag in der Nikolaus-Otto-Straße in Echterdingen auf. Laut Polizeiangaben stellten die Beamten bereits bei einer ersten Betrachtung mehrere gravierende Mängel an den Achsen und den Bremsen fest. Eine Handbremse hatte das Gefährt nicht mehr, da sie für einen zusätzlichen, aber verbotenen Sitz entfernt worden war. Die hintere Sitzbank stand lose in dem Sprinter. Zudem waren fast alle Sicherheitsgurte funktionslos oder fehlten gänzlich. Rostlöcher im Blech des Transporters waren teilweise mit Bauschaum gestopft worden. Das Fahrzeug wurde einem Sachverständigen zugeführt. Der Gutachter stufte es als verkehrsunsicher ein und stellte etwa 50 Mängel fest. Die Beamten entfernten vor Ort die Kennzeichen und behielten die Fahrzeugpapiere ein. Zudem wurde eine Sicherheitsleistung gegen den Fahrer und gleichzeitig Halter in Höhe von über 1200 Euro festgesetzt.