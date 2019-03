Denkendorf/Filderstadt-Bonlanden (pol)Nachdem in der Nacht zum Mittwoch in der Straße Im Brühl ein BMW aufgebrochen wurde, sind am Mittwochnachmittag zwei weitere aufgebrochene BMW in Denkendorf angezeigt worden. In der Zeit zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 17.50 Uhr, hatte sich ein Unbekannter laut der Polizei durch das Einschlagen der Dreieckscheibe Zugang zu einem in der Sudetenstraße geparkten 5er BMW verschafft. Anschließend baute er das Navigationssystem sowie den Idrive-Controller fachmännisch aus der Mittelkonsole aus. Auf dem Parkplatz der Albert-Schweitzer-Schule wurde ein 4er BMW aufgebrochen. Hier wurde neben dem Navigationsgerät auch das Lenkrad ausgebaut und gestohlen.

Am frühen Donnerstagmorgen wurde ein weiterer aufgebrochener 5er BMW in Filderstadt-Bonlanden entdeckt. Hier war der Dieb zwischen Mittwoch, 21 Uhr, und Donnerstagmorgen, 5 Uhr, durch das Einschlagen einer Scheibe in den Wagen gelangt. Dort ließ er nicht nur Bargeld mitgehen, das er im Wagen gefunden hatte, sondern baute auch das Navigationssystem sowie das Lenkrad aus. In der Rainäckerstraße gelangte der Dieb auf die gleiche Art und Weise zwischen Mittwoch, 23 Uhr, und Donnerstag, 7.15 Uhr, in einen geparkten 3er BMW. Auch hier wurden das Infotainmentsystem sowie das Lenkrad ausgebaut und gestohlen.

Demselben Täter dürfte ein weiterer, gegen 9 Uhr angezeigter Fahrzeugaufbruch zuzurechnen sein. Hier war ein in der Ringstraße geparkter 4er BMW in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag aufgebrochen worden. Auch aus diesem wurden das Infotainmentsystem sowie das Lenkrad ausgebaut und gestohlen. In allen Fällen kamen Spezialisten der Kriminalpolizei zur Spurensicherung vor Ort. Das Polizeirevier Filderstadt ermittelt und bittet unter der Telefonnummer 0711/7091-3 um Hinweise.