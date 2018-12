24.12.2018 Ein Baugerüst in Denkendorf ist eingestürzt und auf die Straße gefallen.

Denkendorf (red) Am Montagmorgen, gegen 8.30 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Einsatz in die Marie-Curie-Straße gerufen. Ein Baugerüst an einem Neubau war, vermutlich durch heftige Windböen, auf die Straße gestürzt. Zehn Einsatzkräfte räumten die Straße und sicherten das Gerüst. Verletzt wurde niemand.