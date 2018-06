Anzeige

Denkendorf (pol)Schmerzhafte Folgen hatte die Unaufmerksamkeit einer 83 Jahre alten Pkw-Fahrerin für einen Fahrradfahrer, der am Mittwochabend auf einem Fußgängerüberweg angefahren worden ist. Mit ihrem Honda war die Seniorin gegen 19.20 Uhr im Kreisverkehr der Esslinger Straße unterwegs und wollte diesen in Richtung Nellingen verlassen.

Unmittelbar nach der Ausfahrt aus dem Kreisel übersah sie am dortigen Zebrastreifen einen 29 Jahre alten Mann, der auf einem Fahrrad die Straße überquerte. Während der Radler bei dem folgenden Zusammenprall zu Boden geschleudert wurde, vergaß die 83-Jährige vor lauter Schreck, den Fuß vom Gas zu nehmen. Sie kam von der Fahrbahn ab und landete in einem Gebüsch. Der Rettungsdienst kümmerte sich um den verletzten Mountainbiker und brachte ihn in eine Klinik, die er nach einer ambulanten Behandlung aber wieder verlassen konnte. Den nicht mehr fahrtüchtigen Honda musste ein Abschleppdienst abtransportieren.

Der Schaden an dem Auto beläuft sich auf mehrere tausend Euro.