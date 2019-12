Denkendorf (pol)In eine Gaststätte in der Hindenburgstraße sind Unbekannte am frühen Montagmorgen eingebrochen. Gegen 3.45 Uhr wurde die Polizei alarmiert, nachdem an der Gaststätte eine eingeschlagene Scheibe festgestellt worden war. Ob dort etwas gestohlen wurde, ist laut Angaben der Polizei noch nicht bekannt. In der Nähe der Gaststätte konnten zwei Männer beobachtet werden, die sich nach Auslösen der Alarmanlage entfernten. Beide werden als dunkelhäutig und etwa 180 Zentimeter groß beschrieben. Hinweise bitte an den Polizeiposten Neuhausen, Telefon 07158/95160.