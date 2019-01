Anzeige

Denkendorf (pol)Am Samstagabend gegen 18.55 Uhr ist in der Neuhäuser Straße ein Fußgänger von einem Pkw erfasst worden. In Höhe der dortigen Bushaltestelle trat der 23-jährige Fußgänger nach Angaben der Polizei unvermittelt auf die Fahrbahn. Eine 29-jährige Fahrerin eines Audis, die aus Neuhausen kam, konnte den Zusammenstoß trotz eines Ausweichmanövers nicht mehr verhindern. Durch die Kollision wurde der 23-Jährige schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Am Pkw entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang wurden von der Verkehrspolizei Esslingen übernommen und dauern noch an. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Esslingen unter der Telefonnummer 0711/3990-420 zu melden.