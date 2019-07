Denkendorf (pol)Zwischen Samstag, 20.30 Uhr, und Sonntag, 7.10 Uhr, ist ein Unbekannter in das Freibad in der Hohenheimer Straße eingebrochen. Der Täter durchtrennte nach Angaben der Polizei zunächst den Maschendrahtzaun und gelangte so auf das Gelände. Anschließend drang er ebenfalls gewaltsam in den Freibadkiosk ein und entwendete dort eine Kasse sowie Bargeld in noch unbekannter Höhe. Auch der vom Einbrecher angerichtete Schaden lässt sich derzeit noch nicht beziffern. Das Polizeirevier Filderstadt hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.