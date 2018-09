Anzeige

Denkendorf (pol)Bislang unbekannte Täter machten sich zwischen Freitag und Sonntag an einen Lkw zu schaffen, der auf der A8 von München nach Karlsruhe, zwischen den Anschlussstellen Wendlingen und Esslingen, auf der dortigen Tank- und Rastanlage Denkendorf abgestellt war. Die Diebe öffneten laut der Polizei an dem blauen Scania-Lkw das Tankschloss und zapften aus dem Tank vermutlich 400 Liter Diesel ab. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeidirektion Ludwigsburg unter der Telefonnummer 0711/6869-0 in Verbindung zu setzen.