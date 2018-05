Anzeige

Denkendorf (pol) Unter Alkoholeinfluss ist ein 58-jähriger Ford-Fahrer am Montagabend mit einem Traktor zusammengestoßen und hat dabei rund 3.000 Euro Schaden verursacht, meldet die Polizei. Der Mann wollte kurz nach 21 Uhr von einem Feldweg nach rechts in Richtung der Verlängerung der Straße Untere Gänsweide abbiegen und stieß dabei mit dem linken Hinterrad des entgegenkommenden Traktors eines 42-Jährigen zusammen. Am landwirtschaftlichen Fahrzeug entstand kein Schaden. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde von den Polizeibeamten beschlagnahmt, sein Fahrzeug wurde abgeschleppt. Außerdem musste der 58-Jährige eine Blutprobe abgeben.