Denkendorf (pol)Zwei Leichtverletzte und ein Schaden von etwa 7.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagnachmittag kurz nach der Kreuzung L 1200 und L 1192 ereignet hat. Eine 78 Jahre alte Denkendorferin war laut der Polizei kurz nach 17 Uhr mit ihrem Opel Astra auf der L 1200 von Nellingen in Richtung Denkendorf unterwegs. Zu spät erkannte sie, dass eine vorausfahrende 35-Jährige kurz nach dem Passieren der Kreuzung die Geschwindigkeit ihres VW Passat verlangsamte, da am rechten Fahrbahnrand ein Auto stand. Sie reagierte zu spät und krachte ins Heck des VW. Während die Unfallverursacherin unverletzt blieb, mussten die Passat-Fahrerin und deren 27-jährige Beifahrerin vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Ein siebenmonate altes und im Passat korrekt gesichert mitfahrendes Kleinkind wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nicht verletzt. Der Opel war nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.