Denkendorf (pol)Zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im morgendlichen Berufsverkehr hat ein Verkehrsunfall geführt, der sich am Donnerstagmorgen an der Einmündung Furtstraße und Heerweg ereignet hat. Eine 39-Jährige war gegen 7.15 Uhr mit ihrem VW Golf auf dem Heerweg aus Richtung Köngen kommend unterwegs. An der Einmündung in die Furtstraße wollte sie nach links abbiegen und hielt dazu auch an.

Beim Anfahren übersah sie jedoch einen 17-jährigen Leichtkraftradfahrer, der mit seiner Kreidler auf der bevorrechtigten Furtstraße in Richtung Deizisauer Straße heranfuhr. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei der 17-Jährige und sein 15-jähriger Sozius vom Motorrad auf die Fahrbahn abgeworfen wurden. Nach notärztlicher Erstversorgung wurden beide vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Dieses konnten sie aber nach ambulanter Behandlung im Laufe des Vormittags bereits wieder verlassen. Die Golf-Fahrerin blieb unverletzt. Zur Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe war die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und zehn Feuerwehrleuten im Einsatz. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeuge wird auf etwa 3.500 Euro geschätzt.