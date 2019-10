Deizisau (pol)Die Verkehrspolizei Esslingen sucht derzeit nach einem weinroten Pkw und dessen Fahrer, der im Verdacht steht, am Donnerstagmittag einen Verkehrsunfall verursacht zu haben. Ein 79-Jähriger war laut Polizeiangaben mit seinem Mitsubishi Colt gegen 13 Uhr auf der B 10 von Wernau herkommend unterwegs und verließ die Bundesstraße an der Anschlussstelle Plochingen. In der Ausfahrt wurde der Mann seinen Angaben zufolge von einem weinroten Pkw rechts überholt und nach links abgedrängt. Der Mitsubishi kam von der Fahrbahn ab und kollidierte daraufhin mit den Leitplanken. Dabei wurde der Wagen so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Gesamtschaden beläuft sich auf zirka 4.000 Euro. Der gesuchte Pkw, bei dem es sich um einen Ford gehandelt haben könnte, fuhr in Richtung Otto-Konz-Brücke davon. Der Fahrer hatte dunkle, hochgestellte Haare. Zeugenhinweise bitte unter Telefon 0711/3990-420.