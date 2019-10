Deizisau (pol)Ein Schaden in Höhe von etwas mehr als 10.000 Euro ist am Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall mit fünf Fahrzeugen auf der B 10 in Richtung Göppingen entstanden. Ein 57-jähriger VW-Fahrer und ein 30-jähriger Renault-Fahrer mussten um 16.40 Uhr auf dem linken Fahrstreifen der Bundesstraße auf Höhe Deizisau verkehrsbedingt abbremsen. Eine nachfolgende 26 Jahre alte Fahrerin eines VW bemerkte dies zu spät und schob mit ihrem Polo die beiden anderen Autos zusammen. Sie wurde bei dem Aufprall leicht verletzt. Ein hinter der Frau fahrender 60-jähriger Audi-Fahrer sah den Unfall und bremste ab.

Im Rückspiegel erkannte er jedoch, dass es seinem 26 Jahre alten Hintermann nicht mehr reichen würde, seinen BMW abzubremsen. Trotz eines Ausweichmanövers des 60-Jährigen nach rechts kam es zum Streifkontakt zwischen dem Audi und dem BMW. Der Polo der 26-Jährigen musste abgeschleppt werden. Wegen des Verkehrsunfalls und der Bergung des kaputten Fahrzeugs kam es im Feierabendverkehr zu einem kilometerlangen Rückstau.