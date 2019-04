Deizisau (pol)Leichte Verletzungen hat sich ein Autofahrer bei einem Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen am Donnerstagmittag zugezogen. Ein 47-Jähriger war nach Angaben der Polizei um 13.20 Uhr mit seiner Mercedes G-Klasse auf der K1211 zwischen Plochingen und Deizisau unterwegs. Auf Höhe der Abzweigung zur B10 in Richtung Göppingen fuhr er vermutlich infolge Unachtsamkeit auf den Renault Clio eines 62-Jährigen auf. Dieser wurde noch gegen den davor stehenden Sattelzug eines 38 Jahre alten Mannes geschoben. Der Clio-Lenker musste zur ambulanten Behandlung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Zudem war sein Auto nicht mehr fahrbereit. Der Schaden beträgt rund 8000 Euro.