Deizisau (pol)Eine kurze Unachtsamkeit ist die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochabend auf der Otto-Konz-Brücke ereignet hat. LAut Polizei war ein 27-Jähriger gegen 19.30 Uhr mit seinem Mercedes auf der Otto-Konz-Brücke in Richtung Plochingen unterwegs. Zu spät erkannte er einen an der roten Ampel wartenden Mercedes einer 43-Jährigen. Trotz einer Notbremsung krachte er ins Heck des vor ihm stehenden Wagens. Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, wurden die Fahrerin des Mercedes und deren Mitfahrer im Alter von 31 und 40 Jahren leicht verletzt. Alle drei wurden vom Rettungsdienst zu Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Schaden an den beiden Mercedes wird auf insgesamt etwa 8.000 Euro geschätzt.