Deizisau (pol)In gleich drei Tiefgaragen in der Deizisauer Innenstadt hat vermutlich ein und dieselbe Person am Wochenende Feuerlöscher versprüht und dadurch einen Gesamtschaden in Höhe von wohl mehreren tausend Euro verursacht. Laut Polizei begab sich der Unbekannte dabei in der Nacht zum Sonntag in Tiefgaragen in der Straße Am Marktplatz sowie in der Marktstraße und nahm jeweils einen dort angebrachten Feuerlöscher aus der Wandhalterung. Anschließend wurde der Inhalt der Löschgeräte unter anderem auch auf mehrere geparkte Fahrzeuge verteilt. In einem Fall öffnete der Täter sogar einen unverschlossenen Wagen und sprühte auch in den Innenraum. In eine weitere Tiefgarage in der Hofstraße gelangte der Unbekannte offenbar nicht hinein, allerdings verbreitete er den Löschschaum durch eine Gittertür hindurch auf dem Garagenboden und abgestellten Fahrzeugen. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen zum Verursacher aufgenommen und geht ersten Hinweisen nach.