Deizisau (pol)Ein schlichter Auffahrunfall im Berufsverkehr auf der B 10 in Richtung Stuttgart

hat am Donnerstagmorgen zu einem kilometerlangen Stau geführt. Auch die Ausweichstrecken waren stark überlastet. Laut Angaben der Polizei war ein 33-jähriger Audi-Fahrer gegen 6.30 Uhr auf Höhe Deizisau auf den Fiat 500 einer 25 Jahre alten Frau aufgefahren. Beide Pkw, an denen ein Blechschaden in Höhe von zusammengenommen rund 6.500 Euro entstanden war, mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.