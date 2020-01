Deizisau (pol)Eine Gartenhütte ist am Mittwochabend in einem Wildgehege oberhalb der Panoramastraße abgebrannt. Gegen 19.45 Uhr bemerkte ein Zeuge das Feuer und verständigte die Feuerwehr. Trotz des raschen Eingreifens der Feuerwehr, die mit 25 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen ausgerückt war, brannte die Gartenhütte am Waldrand vollständig ab. Sie konnte aber ein Übergreifen der Flammen auf die Bäume verhindern. Die Wildtiere in dem Gehege blieben unverletzt. Der Schaden wird auf 5000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist bislang unbekannt. Kriminaltechniker werden im Laufe des Donnerstags an den Brandort ausrücken.