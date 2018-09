Deizisau: Firma droht nach Wasserrohrbruch vollzulaufen

Die Feuerwehr pumpte das Wasser rechtzeitig ab

Am Sonntagnachmittag wurde die Deizisauer Feuerwehr in die Blumenstrasse gerufen. Dort ereignete sich ein Rohrbruch, in dessen Folge eine Firma drohte mit Wasser vollzulaufen.