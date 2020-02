Deizisau (pol)Auf mehrere tausend Euro wird der Schaden geschätzt, der am späten Samstagabend bei einem Brand an einem in der Uhlandstraße geparkten Dacia entstanden ist. Wie die Poliezi bertichtete, wurde das brennende Fahrzeug gegen 23.15 Uhr von einem Fußgänger bemerkt, welcher die Einsatzkräfte alarmierte. Durch das Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehr Deizisau, die mit drei Fahrzeugen und 20 Feuerwehrleuten vor Ort war, konnte der Brand rasch gelöscht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts auf Brandstiftung aufgenommen.