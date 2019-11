Deizisau (pol)Aus Unachtsamkeit hat ein 21-jähriger Autofahrer am Mittwochabend an der Kreuzung zur Altbacher Hochbrücke einen Verkehrsunfall verursacht. Er verließ kurz vor 20.30 Uhr mit seinem VW Passat die B 10 und wollte links abbiegen. Erst beim Einfahren in die Kreuzung bemerkte er den Citroen einer 24-Jährigen, die auf der übergeordneten L 1204 geradeaus fuhr. Trotz Beschleunigung konnte der 21-jährige VW-Lenker eine Kollision der beiden Fahrzeuge nicht mehr vermeiden.

Verletzt wurde bei dem Unfall ersten Erkenntnissen nach zum Glück niemand. Da der Citroen nicht mehr fahrbereit war, musste er abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf knapp 7.000 Euro geschätzt.