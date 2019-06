Deizisau (pol) Ein verletzter Radfahrer musste am Mittwochmittag nach einem Verkehrsunfall in eine Klinik gebracht werden. Kurz nach 12 Uhr war ein 19-jähriger Autofahrer in der Zeppelinstraße unterwegs. An der Einmündung in die Plochinger Straße musste er zunächst anhalten. Beim Anfahren übersah er einen auf dem parallel verlaufenden Radweg mit seinem Pedelec fahrenden, 80 Jahre alten Mann. Der Senior streifte das Auto und stürzte zu Boden. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Der Schaden beträgt rund 1.000 Euro.