Filderstadt-Plattenhardt (pol)Polizei und Feuerwehr sind am Donnerstagnachmittag, gegen 14 Uhr, auf die Bundesstraße 27 bei Plattenhardt ausgerückt, da dort ein qualmender Lastwagen gemeldet worden war. Wie sich schnell herausstellte, fand sich die Ursache für die Rauchentwicklung in einem technischen Defekt am Turbolader des Fahrzeugs. Für die Feuerwehr Stetten, die mit einem Fahrzeug und neun Einsatzkräften vor Ort war, gab es nichts zu löschen.