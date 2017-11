Anzeige

Ostfildern (pol) - Am Dienstagabend wurden laut Polizeiangaben gegen 19:40 Uhr die Rettungsleitstellen der Polizei und der Feuerwehr von Hausbewohnern aus der Heumadener Straße alarmiert. Die Bewohner hörten den Alarm eines Rauchmelders und gaben an, dass auf klopfen und klingeln in der besagten Wohnung niemand reagiere. Die Feuerwehr Kemnat, die mit drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften rasch vor Ort war, konnte aber schnell Entwarnung geben. Nachdem die Wohnung zwangsweise geöffnet wurde, stellte sich heraus, dass lediglich ein technischer Defekt an dem Rauchmelder den Alarm verursacht hatte.