21.5.2019 Filderstadt-Bernhausen: Auf einem Feld hat sich ein See gebildet, einem Wohngebiet droht Überschwemmung.

21.5.2019 Filderstadt-Bernhausen: Auf einem Feld hat sich ein See gebildet, einem Wohngebiet droht Überschwemmung. Quelle: SDMG

21.5.2019 Filderstadt-Bernhausen: Auf einem Feld hat sich ein See gebildet, einem Wohngebiet droht Überschwemmung.

21.5.2019 Filderstadt-Bernhausen: Auf einem Feld hat sich ein See gebildet, einem Wohngebiet droht Überschwemmung. Quelle: SDMG

21.5.2019 Filderstadt-Bernhausen: Auf einem Feld hat sich ein See gebildet, einem Wohngebiet droht Überschwemmung.

21.5.2019 Filderstadt-Bernhausen: Auf einem Feld hat sich ein See gebildet, einem Wohngebiet droht Überschwemmung. Quelle: SDMG

21.5.2019 Filderstadt-Bernhausen: Auf einem Feld hat sich ein See gebildet, einem Wohngebiet droht Überschwemmung.

21.5.2019 Filderstadt-Bernhausen: Auf einem Feld hat sich ein See gebildet, einem Wohngebiet droht Überschwemmung. Quelle: SDMG

21.5.2019 Filderstadt-Bernhausen: Auf einem Feld hat sich ein See gebildet, einem Wohngebiet droht Überschwemmung.

21.5.2019 Filderstadt-Bernhausen: Auf einem Feld hat sich ein See gebildet, einem Wohngebiet droht Überschwemmung. Quelle: SDMG

21.5.2019 Filderstadt-Bernhausen: Auf einem Feld hat sich ein See gebildet, einem Wohngebiet droht Überschwemmung.

21.5.2019 Filderstadt-Bernhausen: Auf einem Feld hat sich ein See gebildet, einem Wohngebiet droht Überschwemmung. Quelle: SDMG

21.5.2019 Filderstadt-Bernhausen: Auf einem Feld hat sich ein See gebildet, einem Wohngebiet droht Überschwemmung.

21.5.2019 Filderstadt-Bernhausen: Auf einem Feld hat sich ein See gebildet, einem Wohngebiet droht Überschwemmung. Quelle: SDMG

21.5.2019 Filderstadt-Bernhausen: Auf einem Feld hat sich ein See gebildet, einem Wohngebiet droht Überschwemmung.

21.5.2019 Filderstadt-Bernhausen: Auf einem Feld hat sich ein See gebildet, einem Wohngebiet droht Überschwemmung. Quelle: SDMG

21.5.2019 Filderstadt-Bernhausen: Auf einem Feld hat sich ein See gebildet, einem Wohngebiet droht Überschwemmung.

21.5.2019 Filderstadt-Bernhausen: Auf einem Feld hat sich ein See gebildet, einem Wohngebiet droht Überschwemmung. Quelle: SDMG

21.5.2019 Filderstadt-Bernhausen: Auf einem Feld hat sich ein See gebildet, einem Wohngebiet droht Überschwemmung.

21.5.2019 Filderstadt-Bernhausen: Auf einem Feld hat sich ein See gebildet, einem Wohngebiet droht Überschwemmung. Quelle: SDMG

21.5.2019 Filderstadt-Bernhausen: Auf einem Feld hat sich ein See gebildet, einem Wohngebiet droht Überschwemmung.

21.5.2019 Filderstadt-Bernhausen: Auf einem Feld hat sich ein See gebildet, einem Wohngebiet droht Überschwemmung. Quelle: SDMG

21.5.2019 Filderstadt-Bernhausen: Auf einem Feld hat sich ein See gebildet, einem Wohngebiet droht Überschwemmung.

21.5.2019 Filderstadt-Bernhausen: Auf einem Feld hat sich ein See gebildet, einem Wohngebiet droht Überschwemmung. Quelle: SDMG

21.5.2019 Filderstadt-Bernhausen: Auf einem Feld hat sich ein See gebildet, einem Wohngebiet droht Überschwemmung.

21.5.2019 Filderstadt-Bernhausen: Auf einem Feld hat sich ein See gebildet, einem Wohngebiet droht Überschwemmung. Quelle: SDMG

21.5.2019 Filderstadt-Bernhausen: Auf einem Feld hat sich ein See gebildet, einem Wohngebiet droht Überschwemmung.

21.5.2019 Filderstadt-Bernhausen: Auf einem Feld hat sich ein See gebildet, einem Wohngebiet droht Überschwemmung. Quelle: SDMG

21.5.2019 Filderstadt-Bernhausen: Auf einem Feld hat sich ein See gebildet, einem Wohngebiet droht Überschwemmung.

21.5.2019 Filderstadt-Bernhausen: Auf einem Feld hat sich ein See gebildet, einem Wohngebiet droht Überschwemmung. Quelle: SDMG

21.5.2019 Filderstadt-Bernhausen: Auf einem Feld hat sich ein See gebildet, einem Wohngebiet droht Überschwemmung.

21.5.2019 Filderstadt-Bernhausen: Auf einem Feld hat sich ein See gebildet, einem Wohngebiet droht Überschwemmung. Quelle: SDMG

21.5.2019 Filderstadt-Bernhausen: Auf einem Feld hat sich ein See gebildet, einem Wohngebiet droht Überschwemmung.

21.5.2019 Filderstadt-Bernhausen: Auf einem Feld hat sich ein See gebildet, einem Wohngebiet droht Überschwemmung. Quelle: SDMG

21.5.2019 Filderstadt-Bernhausen: Auf einem Feld hat sich ein See gebildet, einem Wohngebiet droht Überschwemmung.

21.5.2019 Filderstadt-Bernhausen: Auf einem Feld hat sich ein See gebildet, einem Wohngebiet droht Überschwemmung. Quelle: SDMG

Filderstadt (red)Der Starkregen der letzten Tage ließ einen See heran wachsen auf einem Feld hinter der Rosenstrasse in Filderstadt-Bernhausen. Die Feuerwehr sicherte mit Sandsäcken die Häuser am Feld und pumpte das Wasser vom Feld.