Ostfildern (ES): Couragierte Hilfeleistung



Sehr mutig ist eine 47-jährige Frau am Mittwochnachmittag in der Parksiedlung einer Autofahrerin zu Hilfe gekommen, die von einem Pkw Lenker angegangen und leicht verletzt worden ist. Eine 53-Jährige hielt mit ihrem Auto gegen 16.45 Uhr in der Robert-Koch-Straße in einer Parkbucht hinter dem Pkw des Mannes an, um mit ihrem Handy zu telefonieren. Der 58-Jährige stieg daraufhin aus, ging zu der 53-Jährigen und riss ihr das Telefon aus der Hand. Hierbei traf er sie im Gesicht. Weiterhin beleidigt er sie auf das Übelste. Die 47-Jährige, die mit ihrem Fahrzeug vorbeifuhr, sah die Auseinandersetzung und hielt sofort an. Die Zeugin ging zu dem Mann hin und forderte ihn auf, das Handy zurückzugeben. Nachdem er sie auch noch beleidigte, gab er das Telefon zurück. (ms)



Esslingen (ES): Rabiater Autofahrer nach heftiger Bedrohung gesucht



Einen noch unbekannten Fahrer eines metallic-hellgrünen Kleinwagens mit Esslinger Zulassung sucht das Polizeirevier Esslingen. Gegen ihn wird unter anderem wegen des Verdachts der Bedrohung, Nötigung im Straßenverkehr und Sachbeschädigung ermittelt.

Ein 46-jähriger Fahrer eines A-Klasse-Mercedes war gegen 15.50 Uhr an der Anschlussstelle Plochingen auf die B 10 in Fahrtrichtung Stuttgart eingebogen und an der Ausfahrt Esslingen-Zentrum abgefahren. Auf der gesamten Strecke soll ihm der grüne Kleinwagen gefolgt sein, wobei der Fahrer mehrfach dicht aufgefahren sei. Als der 46-Jährige nach Verlassen der B 10 an der roten Ampel auf der Vogelsangbrücke anhalten musste, stieg er aus, um den Hintermann zur Rede zu stellen. Dieser holte nach derzeitigen Erkenntnissen aus seinem Kofferraum einen etwa fünf Zentimeter starken Ast und drohte damit, den 46-Jährigen umzubringen. Anschließend schlug der Verdächtige mit dem Ast einmal auf den roten Mercedes ein, wobei eine Delle entstand und der Ast abbrach. Der Beschuldigte fuhr in Richtung Pliensauvorstadt davon. Zeugen, die das Geschehen beobachtet oder sonstige Hinweise auf den rabiaten Autofahrer geben können, werden gebeten, sich unter 0711/39900 zu melden. (ak)



Schlaitdorf (ES): Zu tief ins Glas geschaut



Ihren Führerschein los ist eine 34-jährige Altenrieterin, die am Mittwoch, gegen 14 Uhr, mit ihrem Peugeot 107 auf der Neckartenzlinger Straße, der K 1235, von Neckartenzlingen in Richtung Schlaitdorf unterwegs war. Zeugen verständigten die Polizei nachdem ihnen der Peugeot durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen ist. An der Einmündung nach Altenriet hielt das Fahrzeug unvermittelt an, rollte zurück, bis die Fahrt weiter in Richtung Schlaitdorf ging. Hierbei kam der Peugeot mehrfach auf die Gegenfahrspur, sodass mehrere entgegenkommende Fahrzeuge abbremsen und ausweichen mussten. Nachdem die Peugeotfahrerin in der Ortsmitte ein weiteres Fahrzeug gefährdete, parkte sie vor einem Geschäft. In diesem Geschäft konnte sie von den alarmierten Polizeibeamten angetroffen werden. Während des Gesprächs mit den Beamten war der Grund ihrer unsicheren Fahrweise deutlich riechbar. Eine Alkoholüberprüfung ergab einen vorläufigen Wert von knapp 3,5 Promille. Sie musste die Polizeibeamten zum Revier begleiten, und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihr Führerschein wurde noch an Ort und Stelle beschlagnahmt. (cw)



Filderstadt-Sielmingen (ES): Einbrecher geflüchtet



Zwei noch unbekannte Einbrecher mussten am frühen Donnerstagmorgen, kurz vor 3 Uhr, ohne Beute flüchten. Die beiden Männer hatten eine Türe zu einer Lottoannahmestelle am Rathausplatz mit brachialer Gewalt aufgehebelt. Nachdem sie so ins Gebäude gelangten, versuchten sie eine weitere Türe zum Verkaufsraum aufzubrechen. Einem aufmerksamen Zeugen fiel die offenstehende Türe auf und er verständigte umgehend die Polizei. Die beiden Einbrecher bemerkten dies offenbar, ließen alles stehen und liegen und flüchteten in Richtung der Straße Bei der Kirche. Nur Sekunden danach hörten Zeugen ein Motorrad starten und mit hoher Geschwindigkeit wegfahren. Ihr Einbruchswerkzeug und Maskierungsmittel ließen sie samt einer bereitgestellten Geldkassette zurück. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber verlief bislang ergebnislos. Das Polizeirevier Filderstadt sucht nun nach Zeugen und hofft auf Hinweise zu den beiden Einbrechern. Beide werden als ca. 20 bis 25-Jahre alt beschrieben. Der Erste war ca. 170 cm groß und hatte eine grüne Kapuzenjacke an, deren Kapuze er über den Kopf gezogen hatte. Diese grüne Jacke hatte einen weißen Schriftzug auf der Brust. Der zweite Täter war etwas kleiner. Er wird auf ca. 165 cm geschätzt, war etwas kräftiger als sein Komplize und trug ein silberfarbenes T-Shirt.

Beide trugen kurze Hosen, evtl. kurze Jeanshosen. Polizeirevier Filderstadt, Telefon: 0711/70913. (cw)



Wendlingen (ES): Radfahrer übersehen



Eine kurze Unaufmerksamkeit ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch, gegen 17.30 Uhr, an der Einmündung der Ulmer Straße in die Ohmstraße ereignet hat. Ein 36-jähriger Wendlinger war mit seinem Opel Astra auf der Ohmstraße in Richtung Ulmer Straße unterwegs. An der Einmündung wollte er nach rechts in die Ulmer Straße einbiegen. Hierbei übersah er jedoch, dass von rechts ein 59-jähriger Kirchheimer mit seinem Fahrrad heranfuhr.

Dieser war ordnungsgemäß auf dem Fahrradweg auf der Ulmer Straße aus Richtung Wendlingen herkommend unterwegs. Im Einmündungsbereich stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Der Fahrradfahrer, der keinen Helm getragen hatte, erlitt durch die Kollision schwerste Kopfverletzungen. Er musste vom Rettungsdienst zur intensivmedizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. (cw)



Kirchheim (ES): In Rathaus eingebrochen



Ein bislang unbekannter Täter ist in der Zeit zwischen Sonntag, 09:00 Uhr, und Mittwoch, 19:15 Uhr, in das Rathaus in der Stuttgarter Straße im Stadtteil Ötlingen eingestiegen. Der Einbrecher gelangte vermutlich über ein unverschlossenes Fenster in den Sitzungsraum.

Dort durchsuchte er den Inhalt eines Sideboards und entwendete daraus einen Laptop. Ermittlungen zum entstandenen Schaden und eventuell weiterem Diebesgut dauern noch an. (vn)



Plochingen (ES): Geldbeutel geraubt



Einem 37-Jährigen ist am Mittwochabend beim Plochinger Bahnhof von zwei bislang unbekannten Tätern der Geldbeutel geraubt worden. Der Mann war kurz vor 21.30 Uhr zu Fuß an der Ecke Eisenbahn-/Widdumstraße unterwegs. Die beiden Täter bedrohten den 37-Jährigen vermutlich mit einem Messer von hinten und zogen ihm die Geldbörse mit mehreren Hundert Euro aus der Hosentasche. Anschließend flüchteten die Räuber in Richtung Innenstadt. Der Überfallene meldete sich erst etwa eine halbe Stunde später über Notruf bei der Polizei.

Eine eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber verlief negativ. Von den Tätern liegt nur eine vage Beschreibung vor. Beide sind etwa 25 Jahre alt und sie haben kurze dunkle Haare. Einer der Unbekannten hat eine stabile Figur und trug ein auffälliges silbernes Armband. Der Mittäter wird als sehr schlank und klein, etwa 165 bis 170 cm, beschrieben. Über die Bekleidung ist nichts bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 0711/3990-0 um sachdienliche Hinweise. (ms)