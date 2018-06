07.06.2018 In Aichwald brannte nach einem Blitzeinschlag der Dachstuhl eines Einfamilienhauses

Aichwald (pol)Am Donnerstag, kurz nach 21.30 Uhr schlug nach dem derzeitigem Ermittlungsstand ein Blitz mit einem lauten Knall in ein Einfamilienhaus ein, worauf es zu einem Stromausfall kam. Unmittelbar im Anschluss geriet der Dachstuhl dieses Einfamilienhaus im Rechbergweg, im Ortsteil Aichschieß, in Flammen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Feuerwehren aus Aichwald und Esslingen konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Dennoch entstand ein Schaden in Höhe von ca. 80 000 Euro. Die Feuerwehr war mit 5 Fahrzeugen, 39 Einsatzkräften und der Rettungsdienst mit 3 Fahrzeugen vor Ort. Eine Gefahr für die Bevölkerung und für angrenzende Gebäude bestand zu keiner Zeit.