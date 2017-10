Anzeige

Esslingen (dpa/lsw) - Beim Brand eines Dachstuhls in Esslingen ist eine Wohnungsbesitzerin leicht verletzt worden. Das teilte die Polizei in Reutlingen am Samstag mit. Die 40 Jahre alte Frau habe eine Rauchvergiftung erlitten, sagte eine Sprecherin. Zudem sei eine Schlange, die in einem Terrarium gehalten wurde, Opfer des Brandes geworden. Ermittlungen zufolge entzündete sich aus noch ungeklärten Gründen im Obergeschoss Styropor. Die Feuerwehr konnte den Brand der Polizei zufolge schnell unter Kontrolle bringen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro.