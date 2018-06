04.06.2018 Brand eines Mehrfamilienhauses in Esslingen-Hegensberg

Esslingen (red)Am Montagmittag gegen 12.30 Uhr kam es in der Esslinger Strasse in Esslingen-Hegensberg in einem Mehrfamilienhaus zu einem Wohnungsbrand, der sich auf den Dachstuhl ausbreitete. Eine Person wurde vom Balkon der Brandwohnung gerettet. Ingesamt gab es drei Verletzte. Die Feuerwehr Esslingen ist mit einem Großaufgebot im Einsatz und erledigt derzeit umfangreiche Nachlöscharbeiten. Der Dachstuhl ist einsturzgefährdet. Die Esslinger Straße wird aufgrund des Feuerwehreinsatzes wohl noch mehrere Stunden gesperrt bleiben.