Anzeige

Esslingen (red) - Am Samstagmorgen gegen 10:15 Uhr ist es in der Katharinenstaffel in Esslingen zum Brand eines Dachstuhls gekommen. Ersten Ermittlungen zufolge kam es aus bislang ungeklärten Gründen zur Brandentwicklung von Styropor im Obergeschoss des Hauses. Die Feuerwehr Esslingen konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Die betroffene Wohnungsbesitzerin wurde durch Rauchgas leicht verletzt. Zudem wurde ein Haustier in einem Terrarium Opfer des Brandes. Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren 10.000 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Esslingen haben die Ermittlungen zu den Brandumständen aufgenommen.