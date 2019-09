11.9.2019 In Altbach hat es in einem Dachstuhl gebrannt.

Altbach (pol)Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am frühen Mittwochmorgen zu einem Brand in die Altbacher Bachstraße ausgerückt. Eine aufmerksame Zeugin hatte nach Angaben der Polizei kurz nach 4.30 Uhr verdächtigen Rauchgeruch wahrgenommen und die Leitstelle in Esslingen informiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte waren starke Rauchschwaden auch in der Kelterstraße und der Wilhelmstraße vorhanden.

Wie sich anschließend herausstellte, stieg aus dem Dach eines Wohnhauses in der Bachstraße Rauch auf, worauf die Bewohner unverzüglich geweckt und ins Freie gebracht wurden. Durch den Einsatz einer Drehleiter gelangte die Feuerwehr auf das Gebäude und öffnete zum Zweck der Löscharbeiten das Dach. Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnte der Brand durch einen technischen Defekt an einer Stromleitung ausgebrochen sein. Der Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf circa 50.000 Euro. Verletzte gab es nicht.