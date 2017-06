Wernau (pol) - In der Nacht auf Donnerstag hat sich auf dem Gelände der Wernauer Realschule ein Brand zweier Container ereignet. Laut Polizei stellte eine Anwohnerin kurz nach ein Uhr den Brand fest und alarmierte Feuerwehr und Polizei. Die beim Eintreffen der Rettungskräfte bereits vollständig brennenden Container konnten durch die Wernauer Feuerwehr gelöscht werden, wodurch größere Schäden an einem Baum in unmittelbarer Nähe verhindert werden konnten. Eine Gefahr für das Schulgebäude bestand nicht. Der Schaden an den Containern beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Die Feuerwehr Wernau war mit zwei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften vor Ort. Nach Angaben der Polizei war wohl Brandstiftung die Ursache.

