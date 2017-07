Lenningen (pol) - Eine professionelle Aufzuchtanlage für Cannabispflanzen hat die Polizei nach eigenen Angaben am Samstag bei einem Ehepaar in Lenningen aufgefunden und beschlagnahmt. Bei Ermittlungen in anderer Sache hatte sich der Verdacht des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ergeben.

Neben mehreren Ecxtasy-Tabletten fand und beschlagnahmte die Polizei eine Indooranlage zur Aufzucht von Cannabispflanzen mit Bewässerungsanlage, Beleuchtung, Belüftung und mehreren sogenannten Grow-Boxen. Darin befanden sich etliche Cannabispflanzen in voller Blüte. Die beiden bislang unbescholtenen, jeweils 27 Jahre alten Beschuldigten werden nach Abschluss der derzeit noch andauernden Ermittlungen wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln zur Anzeige gebracht. Bis sie sich gegebenenfalls gerichtlich verantworten müssen, befinden sie sich auf freiem Fuß.