Esslingen (pol) - Nachträglich ist der Polizei ein weiteres aufgeschlitztes Cabrioverdeck angezeigt worden. Wie die Polizei berichtet, wurde eine Streife am Montag in Oberesslingen von dem Besitzer eines VW angesprochen. Der Mann teilte den Beamten mit, dass an seinem Fahrzeug am Sonntag in der Zeit von neun Uhr bis 18 Uhr ein etwa 25 x 40 cm großes Stück aus dem Verdeck herausgeschnitten wurde. Sein Auto war an der Ecke Hindenburg-/Friedensstraße abgestellt. Im November wurden bereits vier Stoffverdecke von Fahrzeugen im Stadtgebiet von Esslingen beschädigt.