Leinfelden-Echterdingen (pol) Aus bislang unbekannter Ursache brannte eine Mercedes C-Klasse am frühen Mittwochmorgen in der Sielminger Straße im Ortsteil Stetten.

Das an einem Geschäftshaus geparkte brennende Fahrzeug wurde von einer Verkehrsteilnehmerin per Notruf gemeldet. Die Feuerwehr Leinfelden-Echterdingen, welche mit 9 Fahrzeugen und 59 Personen im Einsatz war, konnte ein Übergreifen der Flammen auf das benachbarte Gebäude verhindern. Die Wand des Gebäudes wurde lediglich leicht in Mitleidenschaft gezogen. An dem Pkw entstand Totalschaden. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf etwa 35.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.