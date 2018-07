Anzeige

Nürtingen (pol) Ein 14-jähriger Junge hat sich am Freitagabend gegen 20:50 Uhr verletzt, als er von einem Bus angefahren wurde. Der Junge hielt sich mit Freunden am ZOB Nürtingen auf. Während die Jugendlichen beim Warten auf einen Bus herumblödelten, lief der 14-Jährige unvermittelt vor den heranfahrenden Bus. Der Busfahrer nahm nach hiesiger Kenntnis den Bus in Augenschein und entfernte sich anschließend, ohne sich um den Geschädigten zu kümmern. Nach Aussagen handelte es sich um einen Bus der Firma Bader. Der rechte Scheinwerfer des Busses wurde offenbar beschädigt. Nach einer Behandlung im Krankenhaus erstattete der Junge im Beisein seiner Mutter Anzeige auf dem Polizeirevier in Nürtingen.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, können sich beim Polizeirevier Nürtingen unter 07022 9224 0 melden.