Anzeige

Reutlingen (pol)Die B 28 musste am Dienstagnachmittag kurzzeitig wegen einer freilaufenden Hündin gesperrt werden. Diese war nach Polizeiangaben ohne ihren Besitzer von Ohmenhausen Richtung Wannweil gelaufen. Da sie hierbei die vielbefahrene B 28 passieren wollte, gingen ab 16.12 Uhr Notrufe bei der Polizei ein. Mehrere Polizeistreifen sperrten daraufhin für etwa 10 Minuten den Verkehr von und nach Tübingen, so dass die Hündin die Fahrbahnen gefahrlos überqueren konnte. Ein Einfangen des elf Jahre alten Tieres war zunächst nicht möglich, so dass es im Anschluss über den Verbindungsweg von Betzingen in Richtung Wannweil rannte. Im Laufe der Zeit ermüdete es jedoch und legte sich erschöpft neben den Weg, wo es von den Beamten bewacht wurde. Der Hundebesitzer wurde inzwischen von einer Streife der Polizeihundeführer angetroffen. Er befand sich bereits auf der Suche nach seinem Vierbeiner. Der Mann wurde von den Polizisten zu seiner Hündin geführt und traf dort kurz nach 17 Uhr ein.