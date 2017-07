Nürtingen (pol) - Mehrere Büroräume in einem Verwaltungsgebäude einer Stiftung im Schloßweg sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag aufgebrochen worden, teilte die Polizei mit. Offenbar auf der Suche nach Bargeld gelangte der Täter zwischen 20 und 4.30 Uhr auf noch ungeklärte Art und Weise in das Gebäude, wo er verschiedene Türen aufbrach. Mit etwas Bargeld machte sich der Einbrecher wieder aus dem Staub.

