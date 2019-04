22.4.2019 Bei den Bürgerseen in Kirchheim kam es zu einem Unfall mit zwei beteiligten Autos.

Kirchheim (pol) Ein heftiger Auffahrunfall mit fünf Verletzten hat sich am Ostermontag auf der B 297 zugetragen, wie die Polizei berichtet. Gegen 11.15 Uhr war ein 36-Jähriger von Kirchheim herkommend in Richtung Nürtingen unterwegs. Auf Höhe der Einmündung zu den Bürgerseen wollte er nach links abbiegen und hielt sein Auto an. Dies bemerkte eine nachfolgende, 32 Jahre alte Fahrerin eines Skoda zu spät.

Nahezu ungebremst krachte sie gegen den Vordermann, der hierdurch zirka 50 Meter nach vorne geschleudert wurde. Das Auto der Unfallverursacherin drehte sich und kam nach etwa acht Metern quer auf der Straße zum Stehen. Alle fünf Insassen in den beiden Fahrzeugen zogen sich leichte Verletzungen zu und mussten vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in verschiedene Kliniken gebracht werden. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit. Der Schaden beläuft sich auf rund 16.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge musste die Bundesstraße halbseitig gesperrt werden.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich unter Telefon 0711/3990-420 mit der Verkehrspolizei Esslingen in Verbindung zu setzen.