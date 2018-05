Anzeige

Reichenbach (pol) - Unter dem dringenden Verdacht, am 17.11.2017 in der Unterführung am Bahnhof einen 21-Jährigen schwer am Kopf verletzt und dessen Geldbörse entwendet zu haben, ist ein 16-jähriger Jugendlicher aus Plochingen von Beamten der Kriminalpolizeidirektion Esslingen am Mittwoch festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart in Untersuchungshaft genommen worden.

Wie bereits berichtet, war am Nachmittag des 17.11.2017, gegen 13.30 Uhr, in der Unterführung am Reichenbacher Bahnhof ein 21-Jähriger mit einer stark blutenden Kopfplatzwunde und Verletzungen im Gesicht aufgefunden worden. Zunächst ging man davon aus, dass das Opfer von zwei jugendlichen Tätern niedergeschlagen wurde, die dann im Anschluss noch dessen Geldbörse mitgenommen haben.

Der Geschädigte war schwer verletzt, er hatte unter anderem einen doppelten Kieferbruch und musste deshalb stationär in der Klinik aufgenommen werden. Am vergangenen Dienstag konnte die Polizei aufgrund eines Hinweises einen Tatverdächtigen im Alter von 17 Jahren im Bereich des Reichenbacher Bahnhofs vorläufig festnehmen. Im Zuge weiterer Ermittlungen wurde der zweite Tatverdächtige und mutmaßliche Haupttäter, ein 16-Jähriger aus Plochingen, identifiziert, der dem Geschädigten die schweren Verletzungen zugefügt haben soll. Die vorläufige Festnahme erfolgte daraufhin am Mittwoch.

Nach den bisherigen Ermittlungen geht die Polizei nun davon aus, dass es zunächst zu einem verbalen Streit kam, in dessen Folge der 16-Jährige mit einem Fußtritt sein Gegenüber niedergestreckt und ihm weitere Schläge verpasst haben soll, bis dieser schließlich regungslos liegenblieb. Anschließend wurde dem Verletzten die Geldbörse aus der Tasche gezogen und mitgenommen.

Der bereits wegen verschiedener Delikte polizeibekannte 16-Jährige ist am Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft beim Amtsgericht Stuttgart der Haftrichterin vorgeführt worden, die den Haftbefehl erließ und die Untersuchungshaft anordnete. Weitere Ermittlungen, insbesondere auf eine Tatbeteiligung des 17-Jährigen, der sich derzeit auf freiem Fuß befindet, sind noch im Gange.