Esslingen (pol)Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag laut Polizeiangaben einen Holzbalken an einer Fußgängerbrücke angezündet. Kurz vor zwei Uhr wurde Rauch an der überdachten Fußgängerbrücke, die die Kurt-Schumacher-Straße auf Höhe der Neckarstaustufe mit den Pulverwiesen verbindet, gemeldet.

Die Feuerwehr, die mit einem Fahrzeug und vier Einsatzkräften vor Ort war, konnte den Balken schnell ablöschen und so größeren Schaden verhindern. Ein Balkenstück musste jedoch herausgesägt werden. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht unter Tel. 0711/3990-330 Zeugen, die verdächtige Personen an der Brücke zur relevanten Zeit festgestellt haben.