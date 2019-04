Nürtingen (pol)Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts am Katalysator ist es am Montagabend zu einem Pkw-Brand in Oberensingen gekommen. Ein 46-Jähriger war nach Polizeiangaben mit seinem Mercedes kurz nach 20 Uhr von Zizishausen herkommend unterwegs. Auf Höhe der B 313 machte ihn ein anderer Verkehrsteilnehmer darauf aufmerksam, dass Flammen vom Fahrzeugboden herausschlagen. Der Mercedes-Lenker hielt daraufhin an der Ecke Bunsen-/Wendlinger Straße an und versuchte vergeblich, selbst den Brand zu löschen. Die Feuerwehr konnte im Anschluss rasch die Flammen löschen. Das Auto musste danach abgeschleppt werden. Über die Höhe des Schadens liegen noch keine Erkenntnisse vor.