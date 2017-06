Filderstadt-Bernhausen (pol) - Ein technischer Defekt an der Elektrik eines Radladers hat, nach Polizeiangaben, am frühen Dienstagmorgen in der Eisenbahnstraße für Aufregung gesorgt. Kurz nach fünf Uhr ging der erste Notruf bei der Einsatzleitstelle der Polizei ein, in dem von einer starken Rauchentwicklung aus der Fahrerkabine der Baumaschine berichtet wurde. Die Feuerwehr Filderstadt, die mit drei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften schnell vor Ort war, konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und so verhindern, dass der Radlader vollständig ausbrannte. Der entstandene Schaden an dem Baufahrzeug wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt.

