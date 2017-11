Anzeige

Aichtal (pol) - Am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr hat ein 37-jähriger VW-Fahrer bemerkt, wie starker Rauch aus seinem Fahrzeug aufstieg. Daraufhin steuerte er seinen Multivan sofort auf den Nothaltestreifen, etwa 500 Meter vor dem Aichtalparkplatz, und ließ die Familie aussteigen. Unmittelbar danach schlugen Flammen aus dem Motorraum, wie die Polizei mitteilt.

Die Freiwillige Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften vor Ort und löschte das Fahrzeug ab. Verletzt wurde durch das umsichtige Handeln durch den Fahrer niemand.

Sicherheitshalber war der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen vor Ort. Durch ausgelaufene Betriebsstoffe wurde die Fahrbahn so stark verschmutzt, dass ein Spezialreinigungsgerät zur Fahrbahnreinigung angefordert werden musste. Während den Lösch- und Reinigungsarbeiten musste die B27 in Fahrtrichtung Tübingen bis 19.30 Uhr voll gesperrt werden. Durch Polizeibeamte wurde der Verkehr auf die B312 abgeleitet. Teilweise kam es hierbei zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Ursache für den Fahrzeugbrand ist bislang noch unbekannt. Am Multivan entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro.